واشنطن تقر بقتل 12 مدنياً خارج أراضيها

قتل الجيش الأميركي 12 مدنياً في 2021 جميعهم في أفغانستان، بحسب تقرير لوزارة الدفاع نشر أول من أمس.

وذكر التقرير أن وزارة الدفاع «تقدر أن نحو 12 مدنياً قتلوا وخمسة مدنيين جرحوا في 2021 نتيجة عمليات عسكرية أميركية». وكان الكونغرس قد طلب من البنتاغون إصدار التقرير سنوياً منذ 2018 وجزء منه سري.

وجميع القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، بحسب الجزء المعلن من التقرير.

وقد أقر البنتاغون في وقت سابق بالمسؤولية عن وفاة 10 أشخاص من العائلة نفسها، بينهم سبعة أطفال، خلال الانسحاب الفوضوي الأميركي من أفغانستان نهاية أغسطس 2021.

ويورد التقرير المعلن أن مدنياً قتل في ضربة أميركية في الثامن من يناير في هرات، وآخر في 11 أغسطس في قندهار. كذلك أصيب مدنيان بجروح في 18 يناير في قندهار.

وأقر الجيش الأميركي أيضاً بالتسبب في إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في الأول من يناير في ضربة على قونيو بارو بالصومال.

وراجع البنتاغون في أعداد الخسائر البشرية التي تسبب بها للأعوام من 2018 إلى 2020 فأقر بـ10 قتلى و18 جريحاً آخرين جميعهم في سورية.