واشنطن: لن نعترف بضم روسيا لمناطق أوكرانية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين-بيير اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تعترف بالمناطق التي ستضمها روسيا في أوكرانيا بعد استفتاءات وصفها البيت الأبيض بأنها «غير قانونية وغير مشروعة» استخدمتها موسكو للتحايل وسيتم الطعن عليها دوليا.

وأضافت المتحدثة للصحافيين في إفادة «بناء على معلوماتنا، كل جوانب تلك الاستفتاءات كانت مرتبة سلفا بتدبير من الكرملين» مشيرة إلى أن واشنطن ستحشد المعارضة للاعتراف بالمناطق التي يتم ضمها «بما يشمل في الأمم المتحدة».

وقالت «بغض النظر عن المزاعم الروسية، ستظل تلك المناطق أراض أوكرانية».