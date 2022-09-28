سلطات لوهانسك وخيرسون تطلب من بوتين ضم المنطقتين لروسيا

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في منطقتي لوهانسك وخيرسون الأوكرانيتين، اليوم الأربعاء، أنها طلبت من الرئيس فلاديمير بوتين ضمهما إلى روسيا غداة عمليات تصويت على الضم.

وقال الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا ليونيد باسيتشنيك في نص نُشر على تليغرام: "عزيزي فلاديمير بوتين ... أطلب منك النظر في مسألة انضمام جمهورية لوهانسك الشعبية إلى روسيا كعضو في روسيا الاتحادية"، كما وجه فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة خيرسون في جنوب أوكرانيا، رسالة مماثلة إلى بوتين.