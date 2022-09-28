شولتس: الاستفتاءات لن تغير موقف ألمانيا من المناطق الأوكرانية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن موقف برلين من الأراضي الأوكرانية التي أجرت فيها روسيا استفتاءات خلال الأيام القليلة الماضية لن يتغير.

وقال شولتس لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" اليوم الأربعاء: "لن نقبل نتائج هذه الاستفتاءات الصورية ودعمنا لأوكرانيا سيستمر دون نقصان".

وأضاف: "ألمانيا تدعم أوكرانيا بأفضل ما في وسعها وفي الوقت نفسه تفعل كل ما في وسعها لمنع نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا".

وكانت موسكو أجرت استفتاءات في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية وهي خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا لتبرير ضمها إلى الاتحاد الروسي.