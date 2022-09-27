بوتين يؤكد عزم روسيا على إنقاذ سكان مناطق الاستفتاءات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أربع مناطق أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية تهدف إلى إنقاذ سكان هذه المناطق.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي: "إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء هو في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها"، متحدثا في اليوم الأخير من هذه الاستفتاءات التي نددت بها كييف والغربيون.