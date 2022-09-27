ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل - وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 9ر334 ، مقابل 6ر293 أمس.

وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 259، وقبل شهر 3ر260.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 89 ألفا و282 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 60 ألفا و237 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 118 حالة، مقابل 146 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 33 مليونا 41 ألفا و332 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.