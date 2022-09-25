مسؤول أميركي: واشنطن حذرت روسيا من استخدام الأسلحة النووية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت الكرملين سراً بأن أي استخدام للأسلحة النووية في الحرب في أوكرانيا ستكون له عواقب كارثية على روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد جدد تحذيراته الأسبوع الماضي بوجود تهديد نووي، وقام بتعبئة مئات الآلاف من قوات الاحتياط، بعدما استعادت القوات الأوكرانية مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال سولفيان في مقابلة ببرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأميركية، إن تلك التهديدات النووية مسألة يجب أخذها على محمل الجد.

وأضاف سوليفان: "نتواصل مع الكرملين بشكل مباشر وخاص وعلى كل المستويات وأكدنا أن أي استخدام للأسلحة النووية سيقابل بعواقب كارثية على روسيا، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بشكل حاسم، وكنا واضحين ومحددين بشأن ما سيستتبعه ذلك".