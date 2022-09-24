ارتفاع عدد غرقى المركب اللبناني إلى 80 شخصـاً

ارتفع عدد ضحايا المركب اللبناني الذي غرق، أول من أمس، إلى 80 شخصاً، فيما تبحث فرق الإنقاذ التابعة للجيشين السوري والروسي عن ناجين.

وقال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، في تصريح للصحافيين من مشفى الباسل في طرطوس: «ارتفاع عدد ضحايا غرق المركب قبالة ساحل طرطوس إلى 77 شخصاً، وعمليات البحث عن المفقودين لاتزال مستمرة، والناجون عددهم 20، بينهم ثمانية في العناية المركزة».

وأضاف الوزير السوري «أجهزة الدولة الطبية والقضائية تعمل على تحديد هوية الضحايا في مشفى الباسل قبل نقلهم بسيارات مديرية الصحة والهلال الأحمر السوري إلى معبر العريضة الحدودي مع لبنان، ليتم تسليمهم أصولاً إلى الصليب الأحمر اللبناني».

من جانبه، أكد مصدر في محافظة طرطوس أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش السوري والقوات الروسية ومديرية الموانئ، وأهالي جزيرة أرواد، وعدداً من الصيادين، يحاولون البحث عن جثث في عمق البحر، و«ترددت أنباء عن انتشال ثلاث جثث أخرى ليصل العدد إلى 80 غريقاً».

وأضاف المصدر أن «الصليب الأحمر اللبناني تسلم جثث تسعة أشخاص وستة مصابين، وأغلب الجثث تعود لأشخاص سوريين وعدد من الفلسطينيين».