"بي.بي.سي": جنازة الملكة تجتذب 28 مليون مشاهد في بريطانيا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء إن 28 مليون بريطاني شاهدوا جنازة الملكة إليزابيث على شاشاتها في منازلهم، مما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث مشاهدة منذ سنوات.

وأضافت "بي.بي.سي" أن غالبية المشاهدين في بريطانيا تابعوا الجنازة على القناة التي تمولها الدولة. وقالت إن 32.5 مليون شاهدوا تغطيتها في مرحلة ما، وإن عدد مشاهديها بلغ ذروته عند 22.4 مليون في الوقت الذي تم فيه نقل نعش الملكة في موكب من كنيسة وستمنستر عبر وسط لندن.

وقالت "بي.بي.سي" إن عدد مشاهديها كان الأكبر منذ حفل ختام أولمبياد لندن 2012 وكان مماثلا لعدد من تابعوا جنازة الأميرة ديانا في عام 1997.