منطقة خيرسون ستنظم استفتاء حول الانضمام إلى روسيا من 23 سبتمبر

تنظّم منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، استفتاء حول الانضمام إلى موسكو من 23 سبتمبر وحتى 27 منه، وفق ما أعلنت السلطة الموالية القوات الروسية.

وأعلن رئيس السلطة الموالية لروسيا فلاديمير سالدو على تلغرام "أبلغكم بأنه وفقاً للمرسوم، سينظم الاستفتاء من 23 سبتمبر 2022 وحتى 27 منه"، وذلك بعيد إعلان الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس أنها ستنظّم استفتاء مماثلاً في الفترة نفسها.