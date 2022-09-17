عبدالله بن زايد يزور «مجمع ياد فاشيم لتخليد ذكرى الهولوكوست»

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجمع «ياد فاشيم» (المركز العالمي التوثيقي والبحثي والتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست في إسرائيل).

فيما كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مقر المجمع، رئيس مديرية مجمع «ياد فاشيم» داني دايان.

وتعرف سموه خلال زيارته إلى تاريخ المجمع الذي تم إنشاؤه عام 1953 كمركز عالمي توثيقي وبحثي وتعليمي لتخليد ذكرى الهولوكوست، ويضم متاحف ومعارض وأنصبة تذكارية ومراكز بحثية وتعليمية، بالإضافة إلى المكتبات والأرشيف. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بدور هذا المجمع التاريخي الذي يعكس أهمية العمل من أجل تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والعمل على إحلال السلام ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء. وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على أداء دورها كمنارة عالمية لنشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، حيث تشكل هذه القيم ركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات. وتقدم سموه بتحية تقدير لأرواح ضحايا الهولوكوست، مشيداً بحرص «مجمع ياد فاشيم» على تخليد ذكراهم.