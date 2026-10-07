بحضور خالد بن محمد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع «مجلس الذكاء الاصطناعي»

بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نائب رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ترأس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماع المجلس أمس.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، شملت التطورات التي يشهدها مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي في أبوظبي، والجهود الرامية إلى تطوير منظومة البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنمية الكفاءات المتخصصة واستقطابها، ودعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلى جانب التقدم الذي تحرزه حكومة أبوظبي في مسيرة تحولها إلى أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وأكد سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن طموح أبوظبي في الذكاء الاصطناعي يتجاوز تبنّي التقنيات إلى الإسهام في تطويرها وصياغة مستقبل الاقتصاد القائم عليها.

وشدّد سموّه على أولوية توجيه الاستثمارات والبحوث والشراكات الدولية لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية راسخة في الإمارة، تُمكّن كفاءاتها ومؤسساتها من إنتاج المعرفة، وتأسيس صناعات جديدة، وتطوير نموذج حكومي يشكّل الذكاء الاصطناعي أساساً لعمله.