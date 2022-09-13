الجيش الروسي يشن ضربات مكثفة في كل الجبهات

أعلن الجيش الروسي أنه يشن "ضربات مكثّفة" على القوات الأوكرانية في كل الجبهات اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "القوات الجوية والمدفعية الروسية تنفذ ضربات مكثّفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات".

وأشارت إلى عمليات قصف بالقرب من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت في شرق أوكرانيا، وفي منطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب وكذلك في خاركيف في الشمال الشرقي حيث قادت أوكرانيا هجومًا مضادًا عنيفًا فأجبرت القوات الروسية على الانسحاب من معظم أنحاء المنطقة.

وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الاثنين أنها استعادت حوالي 6000 كيلومتر مربع من الأراضي في عدة جبهات بهجوم مضاد منذ مطلع سبتمبر الجاري.