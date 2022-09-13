تايلاند تسجل 619 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 619 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1827 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 668 ألفا و863 حالة إصابة، من بينها مليونان و 445 ألفا و428 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و626 ألفا و34 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 32 ألفا و564 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و866 حالة حتى الآن هذا العام.