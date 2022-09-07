روسيا "تأسف" لإحجام تقرير الوكالة الذرية حول زابوريجيا عن اتهام أوكرانيا

أسف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء لإحجام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوريجيا عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف المحطة النووية.

وقال فاسيلي نيبينزيا "نأسف لعدم ذكر مصدر عمليات القصف هذه مباشرة في تقريركم هذا"، معتبراً أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المجلس عن بُعد، "تأكيد" على أنّ "التهديد الوحيد" لهذا الموقع يأتي "من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات المسلّحة الأوكرانية".

وقبيل ذلك ندّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عبر الفيديو باستمرار تعرض سلامة المحطة "لانتهاكات"، معتبراً أنّه "من غير المقبول" أن يُستهدف الموقع ومطالباً بإقامة "منطقة أمنية" فيه.

وحذّر غروسي من "أنّنا نلعب بالنار".