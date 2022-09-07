الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المتحاربون "يلعبون بالنار" عند محطة نووية أوكرانية

دق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ناقوس الخطر في مجلس الأمن الدولي بعد رحلة إلى محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية.

وقال غروسي للمجلس: "إننا نلعب بالنار، ويمكن أن يحدث شيء ما كارثي للغاية".

وأضاف أنه لا بد أن يتوقف قصف المنشأة، ويتعين أن يتم إخراج المركبات العسكرية الموجودة داخل المباني، ولابد أن يتم تأمين إمدادات الكهرباء الخارجية للمفاعلات.