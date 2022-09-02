ماكرون يدعو إلى مواصلة الحوار مع روسيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى مواصلة الحوار مع روسيا، مؤكداً أنه «يجب أن نفترض أنه يمكننا دائماً مواصلة التحدث مع الجميع»، خصوصاً «الذين لا نتفق معهم». وتساءل ماكرون أمام سفراء فرنسا المجتمعين في قصر الإليزيه «من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة في العالم التي تواصل الحديث مع روسيا؟»، وتابع «لا ينبغي الاستسلام لأي شكل من أشكال المعنويات الخاطئة التي قد تجعلنا عاجزين»، مشدّداً على أن «مهنة الدبلوماسي هي التحدث مع الجميع، وخصوصاً الناس الذين لا نتفق معهم». يأتي ذلك في وقت اعتبر الكرملين، أمس، القرار الذي اتخذه الأربعاء الماضي، الاتحاد الأوروبي، والقاضي بتعليق اتفاقية تسهّل منح تأشيرات للروس، «سخيفاً»، وتحدث عن تدابير ردّ ملموسة سيعلنها الكرملين.