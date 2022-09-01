رغم قلق واشنطن.. الجيش الهندي ينضم إلى مناورات عسكرية روسية

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم، إن جنودا من الجيش وصلوا إلى روسيا للمشاركة في مناورات عسكرية تستمر أسبوعا، وذلك بعد أيام من إبداء الولايات المتحدة قلقها إزاء أي دولة تجري تدريبات مع روسيا الآن.

وقالت الحكومة الهندية إن قواتها تشارك بانتظام في مناورات متعددة الأطراف في روسيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى. وموسكو هي أكبر مورد للمعدات العسكرية لنيودلهي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن كتيبة من الجيش "وصلت إلى موقع التدريبات وستجري خلال الأيام السبعة المقبلة مناورات مشتركة تشمل تدريبات ميدانية مشتركة ومناقشات قتالية وتدريبات على القوة النارية".