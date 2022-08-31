البيت الأبيض: بايدن أشاد بقيادة الكاظمي خلال أعمال العنف في العراق

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي، بعد أعمال عنف وقعت هذا الأسبوع في بغداد.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاتصال إن الرئيس الأميركي أشاد بقيادة الكاظمي خلال أعمال العنف المتصاعدة على مدار 24 ساعة هذا الأسبوع، مضيفا أن الزعيمين اتفقا على البقاء على اتصال في الأسابيع المقبلة.

وشهدت بغداد أسوأ معارك منذ سنوات هذا الأسبوع بعد اشتباك جماعات دينية متناحرة في العاصمة، عقب إعلان رجل الدين مقتدى الصدر أنه سيعتزل السياسة.