البيت الأبيض: الوضع في العراق «مقلق»

صرح مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أمس، بأن واشنطن تبدي «قلقها» حيال المعلومات عن تصاعد العنف في بغداد.

وأضاف أن الاضطرابات التي يشهدها العراق بعد انسحاب رجل الدين مقتدى الصدر من الحياة السياسية «تثير القلق»، ودعا إلى «الحوار» للتخفيف من حدة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وأبلغ كيربي الصحافيين بأن واشنطن لا ترى حاجة لإجلاء العاملين في سفارتها بالعراق في الوقت الحالي.

في السياق نفسه، دعا مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المتظاهرين كافة إلى مغادرة المنطقة الدولية وإخلاء المباني الحكومية، وحث على أقصى قدر من ضبط النفس.