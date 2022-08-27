إلقاء عبوات حارقة على مأوى للاجئين في ألمانيا

ألقى مجهولون عدة عبوات حارقة على مأوى للاجئين بمدينة لايبتسيج الألمانية ليلة الجمعة/السبت.

وذكر المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا بشرق البلاد، اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من إخماد الحريق سريعاً، ولم تقع سوى أضرار طفيفة، دون أن يصاب أحد.

وفر الجناة عقب ارتكاب الجريمة، ولا تستبعد الشرطة وجود دوافع سياسية وراء الهجوم.

وتولت فرقة مكافحة العنف بالمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية، التحقيق، وبحسب بيانات مدينة لايبتسيج، يضم المأوى الذي يقع في حي لاوزن-جروناو 225 مكانا للاجئين.