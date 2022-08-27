متهمان يقرّان بالذنب في قضية سرقة وبيع يوميات ابنة بايدن

اعترف اثنان من سكان ولاية فلوريدا الأميركية، أمس، بأنهما مذنبان بعد توجيه اتهامات إليهما في قضية سرقة ما كشفت أوراق القضية عن أنها يوميات آشلي، ابنة الرئيس الأميركي جو بايدن، وبيعها لجماعة النشطاء المحافظة «بروجيكت فيريتاس».

وأقرّ كلٌّ من إيمي هاريس (40 عاماً) وروبرت كورلاندر (58 عاماً) بالذنب، قبل أن يتهمهما قاضي محكمة جنح في محكمة منهاتن الاتحادية بالتآمر لنقل شيء مسروق من ولاية إلى أخرى. ووافق المتهمان أيضاً على التعاون مع الادعاء.

ولم يتطرق مكتب المدعي العام الأميركي في منهاتن إلى آشلي بايدن، أو «بروجيكت فيريتاس»، في الأوراق المقدمة إلى المحكمة، أول من أمس، لكن ممثلي الادّعاء والجماعة المحافظة ناقشا الأمر في إجراءات مدنية ذات صلة في محكمة منهاتن الاتحادية بدأت في العام الماضي.