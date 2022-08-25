الجيش العراقي يوجه ضربات لـ «داعش»

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تنفيذ عمليات إنزال جوي وتوجيه ست ضربات لخمسة أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي، جنوب قضاء الرطبة في محافظة الأنبار غرب العراق.

وذكرت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس، أنه «بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت القوات الخاصة في الجيش العراقي، فجر أمس، عمليات إنزال جوي بواسطة الطائرات المروحية، سبقتها ست ضربات جوية من طائرات القوة الجوية على خمسة أهداف في مناطق جنوب قضاء الرطبة، حيث تم استهداف أوكار للإرهابيين».

وأضافت الخلية في البيان أن «هذه العملية المشتركة التي شارك فيها رجال القوة الجوية ووحدات الجيش والقوات الخاصة، ورجال استخبارات الداخلية تُعد من العمليات النوعية المشتركة المهمة التي نفذتها القوات الأمنية لمتابعة بقايا عصابات (داعش) الإرهابية».