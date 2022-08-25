حريق في مستودع ذخيرة روسي

شبّ حريق في مستودع للذخيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مساء أول من أمس، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، وقال مسؤول محلي إن السبب هو ارتفاع درجة الحرارة.

وقال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إنه تم إجلاء السكان بالقرب من قرية تيمونوفو بعد أن بدأت الذخيرة في الاشتعال تلقائياً، مضيفاً في بيان أنه لم يُصب أحد بأذى.

وقبل أيام، جرى إجلاء سكان تيمونوفو وسولوتي، على بعد 15 كيلومتراً من أوكرانيا، بعد أن اشتعلت النيران في مستودع قريب للذخيرة. ولم يتضح من تصريحات جلادكوف ما إذا كان الحريق الأخير قد حدث في المستودع نفسه أم في الذخيرة التي جرى نقلها.

وخلال الأشهر الماضية، حمّل جلادكوف القوات الأوكرانية مسؤولية سلسلة من الانفجارات داخل وقرب بيلجورود، التي تقع على بعد نحو 650 كيلومتراً جنوب موسكو.