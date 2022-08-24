بريطانيا تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف اليوم الأربعاء للاحتفال بيوم استقلال البلاد، ووعد بتقديم حزمة أخرى من الدعم العسكري.

وقال مكتب جونسون في بيان إن الحزمة البالغة 54 مليون جنيه إسترليني (63.5 مليون دولار) ستتضمن 2000 طائرة مسيرة وذخائر تُمكن الجيش الأوكراني من تتبع القوات الروسية واستهدافها بشكل أفضل.

وقال جونسون، الذي لم يتبق له سوى أقل من أسبوعين في منصب رئيس الوزراء، على تويتر "ستواصل المملكة المتحدة الوقوف إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين. أثق في قدرة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب".