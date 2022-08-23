أوكرانيا ودول الجوار الأوروبي تنشئ كياناً أمنياً جديداً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي أنشأت ما يسمى بمبادرة كييف لتعزيز تعاونها الإقليمي.

وذكر زيلينسكي أسماء الدول المجاورة بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وكذلك دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا كمشاركين وقال إن الباب مفتوح أمام دول أخرى للانضمام إلى الكيان.

ووصف زيلينسكي ذلك بأنه "خط واعد للغاية في العمل ضمن النسق الأوروبي الأطلسي" لكنه لم يكشف سوى القليل من التفاصيل، مكتفياً بالقول إن القضايا الأمنية ستكون محور التعاون.