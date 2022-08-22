واشنطن: نعمل بأسرع ما يمكن على إعداد رد بشأن الاتفاق النووي

رفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين الاتهامات الإيرانية لها بالمماطلة في المحادثات غير المباشرة الهادفة إلى إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015، قائلة إنها تعمل بأسرع ما يمكن لإعداد رد مناسب على تعليقات طهران على مسودة نص قدمها الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي يومي إن واشنطن تفاءلت بتخلي إيران عن بعض مطالبها، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة يتعين تسويتها.