الاتحاد الأوروبي يعين رئيساً جديداً لبعثته في العراق

عيّن الاتحاد الأوروبي رئيساً جديداً لبعثته الاستشارية في العراق.

وقالت البعثة في بيان، اليوم إن أندرياس ويبرغ وهو ضابط شرطة سويدي رفيع تولى مسؤولياته في بغداد كرئيس لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق.

وأكد البيان أن البعثة تدعم إصلاح قطاع الأمن المدني في البلاد، بدعوة من السلطات العراقية.

وتأسست البعثة الأوروبية في العام 2017 وتضم 84 عنصراً من دول الاتحاد الأوروبي، ولها مكتب في محافظة أربيل بشمال العراق بالإضافة إلى مركزها في بغداد.