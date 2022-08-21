15 قتيلاً في فيضانات بشمال الهند

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في الهند إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا، على ما أفادت السلطات أمس.

وتحدث الانزلاقات والفيضانات غالباً في الهند خلال فترة هطول الأمطار الموسمية ما بين يونيو وسبتمبر ويقدر الخبراء أن التغير المناخي يتسبب في تزايد تواترها وحدّتها وطابعها الفجائي.

وأعلنت الحكومة في بيان أنه تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندي في إقليم هيماشيل براديش (شمالاً)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص.

وقتل في المنطقة إثر الانزلاقات الأرضية والفيضانات سبعة أشخاص آخرين. وأظهرت صور بثها التلفزيون جزءاً من جسر للسكك الحديدية جرفه الطوفان في منطقة كانغرا، وفقاً لبيان الحكومة.

وعلق 19 شخصاً فوق أسطح عدد من المنازل بعد أن فاجأتهم السيول قبل أن يتم إنقاذهم.

وأغلقت المدارس أبوابها في المناطق الأكثر تضرراً. وتجذب المنطقة العديد من السياح بفضل جبالها المكسوة بالثلج.