مصر.. السيطرة على حريق بمحيط كارفور الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أنه تم إخماد الحريق الذى اندلع بكارفور سيتي سنتر، وجاري حصر الخسائر الناتجة عن الحادث، موضحًا أنه لا يوجد أي إصابات خطيرة، ويوجد فقط خمس حالات إصابات بسيطة.

وكان حريق شب اليوم السبت بمحيط مول كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية، وتصاعد دخان كثيف من موقع الحريق.

وأعلنت الحماية المدنية المصرية الدفع بالعديد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف

وذكر المحافظ أنه فور إندلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبًا لأي تداعيات.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن كارفور شهد انقطاع التيار الكهربى مساء أمس لفترات طويلة، ما تسبب في غلق منطقة المطاعم والمحلات بسبب عطل فى الكهرباء التى تغذى المحلات والمطاعم.