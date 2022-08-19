أردوغان: تركيا ليس لديها أي أطماع في الأراضي السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ليس لديها أطماع في الأراضي السورية.

وأضاف الرئيس التركي للصحافيين أثناء عودته من أوكرانيا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية الجمعة: "ليست لدينا أطماع في الأراضي السورية لأن الشعب السوري شقيق لنا".

ودعا الرئيس التركي إلى المصالحة بين الحكومة والمعارضة في سورية، مكرراً تصريحات مماثلة أدلى بها وزير خارجيته الأسبوع الماضي.