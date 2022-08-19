السيطرة على حريق بكنيسة في محافظة الجيزة المصرية

أعلنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة المصرية، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في "كنيسة العذراء مريم" شمال المحافظة الواقعة غرب العاصمة القاهرة.

وقال مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إنه تم إبلاغ غرفة العمليات من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من الكنيسة الواقعة بقرية البراجيل في أوسيم، وهرعت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الوضع بشكل سريع.

وأكد شهود عيان أن سرعة انتقال قوات رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الوضع قبل تفاقمه دون أي إصابات، وبدء عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخري، واشارت المعاينة إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.