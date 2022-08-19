مقتل 6 أشخاص في عاصفة عنيفة ضربت كورسيكا الفرنسية

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم فتاة إثر عاصفة عنيفة ضربت جزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط اليوم في ظل توقعات خبراء الأرصاد بمزيد من سوء الأحوال الجوية ممثلا في البرد و هطول الأمطار الغزيرة و الرياح التي اجتاجت الجزيرة في وقت مبكر اليوم و بلغت ذروة سرعتها 224 كيلومترا في الساعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن العواصف المتكونة في البحر ستؤثر على أجزاء كبيرة من ساحل كورسيكا الغربي خلال الليل من الخميس إلى الجمعة".

و قال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي إن 350 شخصا أعتبروا في عداد المفقودين في مرحلة ما بسبب انقلاب قوارب التنزه أو انجرافها لكن تم التأكد الآن من أنهم على قيد الحياة.