بريطانيا: الدبابات الروسية ليست محمية بالشكل الكافي

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الدبابات الروسية الرئيسة في أوكرانيا تتعرض لاستنزاف شديد، وهو ما يعود إلى حد ما إلى إخفاق روسيا في الاستخدام والتوظيف الدقيق لـ«الدروع التفاعلية المتفجرة».

وعند استخدامها بالشكل الصحيح، تقلل الدروع التفاعلية المتفجرة من تأثير فعالية المقذوفات المطلقة قبل أن تصيب الدبابة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحليل إلى أنه «من المرجح جداً أن الكثير من أطقم الدبابات الروسية تفتقر إلى التدريب اللازم الخاص بالدروع التفاعلية المتفجرة، ما يؤدي إلى عدم ملاءمة العناصر المتفجرة».