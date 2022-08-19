أفغانستان.. مقتل 21 في انفجار بمسجد في كابول

قُتل 21 شخصاً على الأقلّ وأُصيب 33 بجروح في انفجار استهدف مسجداً مكتظّاً بالمصلين في كابول مساء الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة الأفغانية أمس.

وقال المتحدث باسم الشرطة في العاصمة الأفغانية خالد زادران في بيان، إن انفجاراً وقع في مسجد أثناء صلاة العشاء، وأسفر عن وفاة 21 شخصاً وإصابة 33 آخرين.

وصرح لوكالة فرانس برس أنّ «الانفجار نجم عن متفجّرات وُضعت في المسجد» الواقع في شمال غرب العاصمة الأفغانية.

ويقع مسجد صديقية المستهدف في حي خير خانا، كما يتضمّن مدرسة قرآنية.

وذكرت منظمة إيميرجينسي الإيطالية التي تعمل في مستشفى كابول، أنّ «معظم المصابين الذين استقبلناهم بعد الانفجار نجمت جروحهم عن شظايا، أو مصابون بحروق»، موضحة أنّها استقبلت 35 مصاباً توفّي ثلاثة منهم.

وأضاف مدير الفرع الأفغاني للمنظمة ستيفانو سوزا أنه كان هناك «تسعة أطفال من بين الذين استقبلناهم».

واستنكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الهجوم على «تويتر»، معتبرةً أن «الوضع الأمني يتدهور» في البلاد وأن هذا الهجوم هو «الأحدث في سلسلة مقلقة من التفجيرات التي أسفر عنها مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصاً في الأسابيع الأخيرة، وهي أكبر حصيلة شهرية للضحايا المدنيين خلال عام».

وأشار صحافيو فرانس برس إلى أنّ المبنى الذي تحطّمت نوافذه، جرى تأمينه من قبل مسلّحي طالبان الذين كانوا موجودين أيضاً في الشوارع المحيطة.

كما منع مقاتلو طالبان الصحافيين من الوصول إلى موقع المسجد.