روسيا تعلن نقل صواريخ أسرع من الصوت إلى كالينينجراد

أعلنت موسكو نقل ثلاث طائرات عسكرية من طراز ميج -31 مسلحة بصواريخ أسرع من الصوت إلى جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق، في استعراض للقوة في المنطقة الروسية التي تتاخم الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن الطائرات التي تحمل صواريخ من طراز كينجال جو- سطح تتمركز في قاعدة تشكالوفسك الجوية كـ "إجراء إضافي للردع الاستراتيجي".

وتقع كالينينجراد بين بولندا وليتوانيا عضوتي الاتحاد الأوروبي (أكثر من 1000 كيلومتر من موسكو).

ووفقا لروسيا، تحلق صواريخ كينجال الجوالة بسعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، فيما تظل قابلة للتوجيه وتحلق على مدى 2000 كيلومتر. ويمكن تسليحها بشكل تقليدي أو برأس نووي.

ويعد الصاروخ واحدا من أنظمة الأسلحة المتقدمة التي أشاد بها الرئيس فلاديمير بوتين. وذكرت روسيا في مارس الماضي أنها أطلقت صاروخ كينجال على هدف عسكري غربي أوكرانيا.