زيلينسكي يرفض أي سلام مع روسيا قبل انسحاب قواتها من أوكرانيا

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في لفيف في غرب أوكرانيا، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن أناسًا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام. يجب أن يغادروا أولًا أراضينا، وبعدها سنرى"، مؤكداً أنه "لا يثق بروسيا".