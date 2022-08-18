أردوغان يؤكد دعم تركيا لأوكرانيا.. ويحذر من "كارثة تشيرنوبل" جديدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لأوكرانيا، مبدياً قلقه من خطر حصول كارثة تشيرنوبل أخرى، في إشارة إلى الأخطار التي تحوط بمحطة زابوريجيا النووية والتي تسيطر عليها روسيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفيف بأوكرانيا: "في وقت نواصل جهودنا من أجل حل، كنا وسنبقى إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين".

وأضاف: "نحن قلقون. لا نريد أن نعيش تشيرنوبل أخرى" في إشارة إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأوضح الرئيس التركي أن القمة الثلاثية تطرقت أيضاً إلى مسألة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

وتابع: "أريد أن أوضح أنه موضوع مهم بالنسبة إلينا، سنواصل إجراء مشاورات في هذا الصدد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".