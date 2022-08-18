غوتيريش: إلحاق ضرر بمحطة زابوريجيا النووية سيكون بمثابة "انتحار"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، من أن إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة "انتحار"، في وقت تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى لفيف في غرب أوكرانيا: "علينا أن نقول الأمر كما هو: أي ضرر محتمل لزابوريجيا سيكون بمثابة انتحار"، داعياً مرة جديدة إلى جعل المحطة التي يسيطر عليها الجيش الروسي منطقة منزوعة السلاح.

وإذ أعرب عن "قلقه البالغ" حيال الوضع في أكبر محطة نووية في أوروبا، طالب بعدم استخدامها في أي عملية عسكرية مهما كانت.

وأضاف غوتيريش: "لا بد من اتفاق عاجل لإعادة زابوريجيا منشأة مدنية فقط ولضمان أمن المنطقة".