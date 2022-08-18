حرائق الغابات تلتهم مئات الهكتارات في روسيا

التهمت نيران حرائق الغابات مساحة تقدر بنحو 181 هكتارا في مناطق بمقاطعة ريازان الروسية إلى الجنوب الشرقي من العاصمة موسكو.

وقال حاكم مقاطعة ريازان بالإنابة، بافل مالكوف، إن "حرائق الغابات تنتشر في 5 مناطق بالمقاطعة، وتم تطبيق نظام طوارئ في منطقتي سباسكي وكليبيكوفو".

وشارك أكثر من 300 شخص و 100 آلية، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "كا-32" و"مي-26" وطائرة "إل-76" للخدمة في عملية إطفاء وإخماد الحرائق.