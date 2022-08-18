إخماد 38 حريقاً في الجزائر

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر إخماد 38 حريقا بين ليلة أمس الأربعاء إلى صباح اليوم الخميس عبر مختلف الولايات المعنية في شرق البلاد.

ونقلت الإذاعة الجزائرية اليوم عن المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي قوله إنه "تم إخماد 38 حريقا من مجموع 63 حريقا"، مضيفا أن ولاية الطارف التي تعتبر الولاية الأكثر تضررا وسجلت 24 ضحية أمس، لم يبق فيها سوى حريقين.

وأكد النقيب برناوي أنه تم دعم الفرق المتواجدة في النقاط المشتعلة بأكثر من 1700 عون إضافي كخطوة استباقية من المديرية العامة للحماية المدنية عقب بيان الأرصاد الجوية الذي يتعلق بارتفاع درجات الحرارة بالولايات الشرقية.