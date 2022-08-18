ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المسجد في كابول إلى 21 قتيلاً

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الخميس، أنّ 21 شخصاً قتلوا وجرح أكثر من عشرين آخرين في انفجار استهدف مسجداً مكتظّاً بالمصلين في العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة خالد زادران في بيان: "وقع انفجار أمس الأربعاء في مسجد أثناء صلاة العشاء. ونتيجة لذلك، لقي 21 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 33 آخرين".

وأضاف لوكالة فرانس برس أنّ الانفجار نجم عن متفجّرات وُضعت في المسجد الواقع في شمال غرب العاصمة الأفغانية.