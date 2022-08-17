الجزائر.. وفاة 26 شخصاً وإصابة العشرات بسبب الحرائق

أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود اليوم الأربعاء عن وفاة 26 شخصاً بسبب الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات شرق الجزائر.

وتسببت الحرائق أيضا في إصابة العشرات، وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر بتسجيل 39 حريقا عبر 14 ولاية.

ومن جهته، عزى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عائلات ضحايا الحرائق، مؤكدا وقوف الدولة إلى جانبهم وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية بشكل تام لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين.