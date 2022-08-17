مدير منظمة الصحة العالمية: "العالم تعب من كورونا.. ولكن كورونا لم يتعب"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيوس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) زاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 34 % معتبرا أنه "من غير المقبول أن يسجل العالم حوالي 15 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس في الأسبوع الماضي فقط برغم الإجراءات الاحترازية المطلوبة لوقف التفشي".

وقال غبريسيوس فى مؤتمر صحافي مساء اليوم: "العالم تعب من كورونا ولكن كورونا لم يتعب بعد ومستمر".

وعزا السبب الرئيسى المهيمن خلال الشهر الماضي عالميا إلى متحور سلالة أوميكرون، قائلا: "ما زال من الصعب حتى الآن فهم كيف يتغير الفيروس".

وحذر من أنه مع اقتراب دخول الشتاء في نصف الكرة الشمالي فهناك مخاطر من تفش كثيف للفيروس.