قتيلان وجرحى في حرائق الغابات بالجزائر

أفادت الحماية المدنية ووسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة آخرين في حرائق الغابات بشمال الجزائر.

وأعلنت الحماية المدنية مقتل امرأة تبلغ 31 عاما ووالدتها (58 عاما) في سطيف (شرق).

وأظهرت صور التقطت في منطقة سوق هراس الحدودية مع تونس، مواطنين جزائريين يفرون من منازلهم وسط النيران.

وأصيب أربعة أشخاص في هذه المنطقة بحروق بدرجات متفاوتة فيما واجه 41 آخرون صعوبات في التنفس. وذكرت وسائل إعلام محلية انه تم اجلاء 350 من السكان.

وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا، وتدخلت مروحيات للسيطرة على الحرائق في ثلاث ولايات.