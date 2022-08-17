"الناتو" يدعو روسيا للسماح بتفتيش محطة زابوريجيا للطاقة النووية

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا اليوم الأربعاء، إلى الموافقة على تفتيش محطة الطاقة النووية زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل: "من الضروري السماح بعملية التفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان سحب كل القوات الروسية".

وأضاف: "سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية زابوريجيا يشكل تهديدا خطيرا لسلامة وأمن هذه المنشأة"، مشيرا إلى أن ذلك يثير مخاطر وقوع حادثة أو واقعة نووية ويعرض سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر.