7 قتلى و13 مصابا جراء انقلاب حافلة بمصر

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون صباح اليوم الأربعاء جراء انقلاب حافلة ركاب صغيرة على طريق الإسماعيلية-القاهرة.

وصرح مصدر أمني بأن هناك ثمانية أطفال بين المصابين، وأن الإصابات تتراوح بين كسور وارتجاجات وجروح.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته. وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.



ولم يتضح على الفور المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق الدامية شائعة نسبيا في مصر. وفي الكثير من الأحيان يتم إرجاع سببها إلى القيادة المتهورة أو ظروف الطرق.

وخلال السنوات الماضية، شهدت مصر بناء شبكة من الطرق الجديدة، بهدف الارتقاء بجودة الطرق وتسهيل الربط بين مختلف المناطق.

