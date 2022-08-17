روسيا: بريطانيا طلبت إذناً لتحليق طائرة تجسس فوق أراضينا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن بريطانيا طلبت إذنا لتحليق طائرة تجسس من طراز آر.سي-135 فوق روسيا، في خطوة وصفتها بأنها "استفزاز متعمد".

ونفى مصدر بوزارة الدفاع البريطانية أن تكون لندن قد طلبت إذنا بتحليق طائرة تجسس فوق روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية الروسية مكلفة بمنع أي انتهاكات للمجال الجوي الروسي.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)