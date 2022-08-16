ارتفاع عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا إلى 15

ارتفع عدد ضحايا الإنفجار الذى وقع فى مخزن ألعاب نارية في أرمينيا أول من أمس إلى 15 قتيلا بعد أن انتشل عمال الإنقاذ مزيدا من الجثث من موقع الانفجار.

ونقلت وسائل الاعلام عن وزارة الطوارئ الأرمينية قولها اليوم، إن 18 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن دمرت انفجارات المخزن الواقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة الأرمينية يريفان الأول من أمس، ما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة ما لا يقل عن 62 شخصاً.