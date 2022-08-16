اليابان تتعهّد بعدم شن حروب أخرى

تعهّد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمس، بعدم شن بلاده حرباً مرة أخرى على الإطلاق، وذلك في الوقت الذي زار فيه أعضاء في حكومته نصباً تذكارياً يكرم قتلى الحرب.

جاء تعهد رئيس الوزراء في ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية التي حلت أمس.

وقال كيشيدا أمام تجمع في طوكيو حضره الإمبراطور ناروهيتو: «لن نكرر أهوال الحرب مرة أخرى. سأستمر في الوفاء بهذا القسم». وأضاف: «تعتبر اليابان زعيمة فاعلة في مجال السلام في عالم لاتزال فيه الصراعات مستمرة بلا توقف».